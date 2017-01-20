Две пенсионерки в Петербурге лишились полумиллиона рублей

Мошенницы выманили у пенсионерок накопления 19 января в Красносельском и Невском районах Петербурга.

Пожилая жительница Невского района лишилась 145 тысяч около полудня после звонка неизвестного мужчины. Тот сообщил, что нужно собрать крупную сумму в связи с ДТП, в которое попал родственник 82-летней женщины.

Как стало известно «Фонтанке», передача денег состоялась возле дома №27, корпус 3, по улице Дыбенко. Мужчина забрал у пожилой женщины 145 тысяч, и только после этого старушка выяснила, что со всеми ее родственниками все в порядке.

Другая пенсионерка лишилась 240 тысяч рублей и трех тысяч долларов США. Деньги из ящика стола забрали неизвестные гостьи 80-летней женщины около 14 часов. Пропажу она заметила после ухода визитерш из квартиры в доме №51 по улице Пограничника Гарькавого.

Мошенников разыскивает полиция.