СМИ: Спецслужбы изучают связи окружения Трампа с российскими чиновниками

Сотрудники правоохранительных органов и разведывательных служб США изучают перехваченную информацию и финансовые транзакции, чтобы выявить связи окружения избранного президента Дональда Трампа с российскими чиновниками. Команда Трампа заявляет, что ничего не знает о причинах расследования, сообщает издание New York Times.

Расследование возглавляет ФБР при поддержке АНБ, ЦРУ и отдела расследования финансовых преступлений министерства финансов США. Они ищут связи с российскими чиновниками бывшего руководителя предвыборного штаба избранного президента США и экс-советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Пола Манафорта и бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна.

"Мы не имеем абсолютно никакого понятия о каком-либо расследовании или даже основании для такого расследования", — цитирует газета пресс-секретаря Трампа Хоуп Хикс.

Манафорт, в свою очередь, назвал информацию о подобном расследовании "грязной шуткой и абсолютной ложью демократов".

Как сообщает газета, сотрудники разведки передали отчеты на основании прослушки в Белый дом, однако никаких доказательств правонарушений на данный момент нет.