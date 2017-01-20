Трое в масках и с ножом вынесли из квартиры в Пушкине золото, шубы и электронику
На жительницу Пушкинского района Петербурга вечером 19 января, угрожая ножом, напали трое мужчин. Из ее квартиры налетчики вынесли имущество почти на 400 тысяч рублей.
Как стало известно «Фонтанке», нападавшие пришли в квартиру в доме №55 по Красносельскому шоссе около восьми вечера 19 января. Мужчин было трое, а 55-летняя женщина дома одна. У налетчиков в руках был нож, и женщину сразу повалили на пол.
Сначала потерпевшая добровольно отдала нападавшим 60 тысяч рублей, но такая сумма их не удовлетворила. Налетчики вытряхнули кошелек женщины и шкатулки с золотом и серебром. Потом мужчины залезли в гардероб и забрали две шубы, а с рабочего стола – ноутбук и планшет. Напоследок один из нападавших снял часы с запястья хозяйки квартиры.
Общая сумма ущерба составила 375 тысяч рублей.
По факту нападения проводится проверка.