В России запретили гей-парад на Полярном круге

Власти Салехарда, расположенного на Полярном круге, отказали активистам ЛГБТ в проведении митингов.

«Поступало уведомление о проведении 29 и 31 января митингов, 30 января — шествия. Рассчитано это было на 300 человек. Заявителю направлен отказ», — сообщили в городской администрации.

Также там объяснили, что проведение подобных мероприятий могло привести к нарушению закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Отмечается, что активисты ЛГБТ впервые обратились в администрацию города с просьбой провести публичные мероприятия.