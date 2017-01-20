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Туризм
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20.01.2017 10:15

Российские туристы не аннулируют путевки в Италию после землетрясения

Российские туристы продолжают свой отдых в Италии, сообщают туроператоры. Произошедшее в центре страны землетрясение и вчерашний сход лавины на отель не привели к необходимости изменять туристические экскурсионные программы.

18 января в центральной части Италии, в регионах Абруццо, Марке, Лацио были зафиксированы четыре подземных толчка. В Риме прошла эвакуация пассажиров метро. Землетрясение, как полагают, вызвало сход лавины, которая «накрыла» отель Rigopiano, располагающийся около горы Гран-Сассо-д’Италия в районе Абруццо. В четверг, 19 января, СМИ сообщали о 30 погибших. По данным Ростуризма, среди них не было туристов из России.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей. Туроператоров Ростуризм просит оперативно информировать туристов о возможных внештатных ситуациях и необходимости принятия мер предосторожности, а также напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим туристскую деятельность, об обязанности своевременно предоставлять гражданам, планирующим выезд за рубеж, информацию об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья туриста», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Вестник АТОР» со ссылкой на туроператоров сообщает, что 19 января запросов на аннуляции туров в Италию не поступало. «Партнеры сообщают, что ситуация в Риме штатная. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Туристы продолжают свой отдых в Италии – просьб о досрочном возвращении в Россию не поступало», – заявил представитель одной из компаний.

 

 

Источник: "Вестник АТОР"


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