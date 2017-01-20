Чубайс рассказал об ужасе, царящем на экономическом форуме в Давосе

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что среди участников экономического форума в Давосе царит ужас.

Об этом он рассказал в интервью BFM.

«Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», — заявил Чубайс. Он отметил, что подобную ситуацию за все свои годы участия в Давосе он может вспомнить «только один раз» — в 2009 году. Тогда, по словам главы «Роснано», разворачивался «глобальный мировой финансовый кризис». По его мнению, «степень ужаса сейчас» равна «степени ужаса в 2009 году».

Сложившуюся ситуацию, как заявил Чубайс, отражает выступление на форуме главы КНР Си Цзиньпина, ставшее «одой рыночной экономике», а также последовавшее за ним заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что «Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины».

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 47-й раз проходит в швейцарском Давосе с 17 по 20 января. Официальную российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.