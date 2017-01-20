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20.01.2017 09:57

Министр образования намерена вернуть педуниверситету им. Герцена "былое величие"

Глава Минобрнауки Ольга Васильева намерена вернуть "былое величие" двум ведущим педагогическим вузам страны в Москве и Санкт-Петербурге после назначения их нового руководства.

Об этом министр заявила в интервью "Независимой газете".

Ранее на пост ректора Российского государственного педагогического университета имени Герцена был назначен Сергей Богданов, а в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) на этом посту Алексея Семёнова сменил бывший сотрудник Минобрнауки Алексей Лубков.

"Я прекрасно осведомлена о деятельности этих двух флагманов нашей педагогики. Конечно, дважды войти в одну и ту же реку невозможно, но попытка возродить былое величие не возбраняется", — сказала Васильева.

По ее словам, у нынешнего руководства петербургского вуза в лице Сергея Богданова есть чёткая концепция развития университета. Что касается нового ректора МПГУ Алексея Лубкова, то и его присутствие на этом посту министр назвала оправданным.

"Мы надеемся, что этот университет станет одной из базовых экспериментальных площадок для всех вузов страны", — сказала Васильева.

 

 

Источник: РИА Новости


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