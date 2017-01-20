Водитель попутки в Приморском районе прострелил стопу пассажиру

В НИИ скорой помощи с огнестрельным ранением вечером 18 января обратился житель Петербурга. По его словам, стопу ему прострелил водитель пойманной на Приморском проспекте попутки.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт между водителем и 47-летним пассажиром, гендиректором одной из петербургских фирм, произошел около 17.30 из-за стоимости поездки. Потерпевший собирался ехать на проспект Стачек, но шофер выбрал не самый короткий путь и направил свое авто в сторону Ольгино. Пока попутчики ссорились из-за цены за услуги извоза, они успели доехать до Кронштадта, где водитель и решил высадить проблемного пассажира. Оба мужчины вышли из машины, после чего владелец автомобиля достал из-за пояса пневматический пистолет и выстрелил в потерпевшего. Пуля угодила тому в ногу, сломав кость на левой стопе.

Мужчина находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, в настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стрелявшего разыскивают.