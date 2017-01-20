14-летняя петербурженка попала в больницу, пытаясь похудеть

Подростка с острым отравлением лекарством 19 января забрали в больницу с автобусной остановки. 14-летняя девочка доставлена во вторую детскую городскую больницу Петербурга в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», на протяжении двух недель школьница принимала таблетки от боли в животе, чтобы похудеть. Вечером 19 января медики забрали ее с автобусной остановки на проспекте Косыгина в состоянии тяжелого отравления.

Все подробности происшествия устанавливаются. Известно, что девочка состоит на учете в полиции.