Более шести тысяч первоклассников записались в школы Петербурга с полуночи

Первый день основного этапа кампании по записи в школы Петербурга вызвал ажиотаж у родителей, несмотря на то, что для приема все равно, когда была совершена запись.

Как «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Смольного, с нуля часов 20 января 6300 родителей поспешили записать своих детей в первые классы.

Напомним, 20 января стартовал основной этап кампании по записи в школы. В комитете по образованию родителей уверили, что, когда бы ребенок ни был записан, в первый день подачи документов или в последний, это не повлияет на сам факт регистрации. Однако многие петербургские семьи предпочли озаботиться этим вопросом пораньше, что и вызвало, со слов самих родителей, проблемы с электронной записью.

Как «Фонтанке» сообщили читатели, сайт госуслуг работает не совсем корректно. Однако в ответственном за него комитете по информатизации Смольного жалобы петербуржцев опровергли. «Все работает», – уверили в пресс-службе комитета.

Тем не менее, некоторые трудности все же имеются. Масса родителей не дождалась полуночи и записала детей около одиннадцати вечера 19 января, то есть в то время, когда заявки еще подавали льготники. Теперь этим родителям приходят отказы от школ, что, разумеется, вызывает панику. В Смольном отметили, что даже несмотря на ошибку, записаться все успеют. Но пока из школы не придет отказ, оформить документы заново у поторопившихся петербуржцев не выйдет.

В этом году в первый класс пойдут дети из 57 тысяч петербургских семей. В первый этап (для льготников), который стартовал 15 декабря 2016 г., в школы записались девять тысяч детей.