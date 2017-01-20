Фонд «Долго и счастливо» предлагает нарисовать счастливую старость

Центр искусства и музыки библиотеки имени Маяковского совместно с петербургским благотворительным фондом помощи пожилым людям «Долго и счастливо» приглашает принять участие в конкурсе иллюстраций «Открытое письмо».

Цель конкурса – выпуск открыток, посвященных теме счастливой благополучной старости. Все вырученные от продажи открыток средства фонд направит на помощь своим подопечным.

Конкурс стартовал 15 января и продлится по 30 марта 2017 года. Заявки от участников принимаются оргкомитетом конкурса до 1 марта 2017 года.

В создании иллюстраций можно использовать любые средства и материалы. Готовая работа должна быть в формате фотографии или рисунка (.jpeg или .png). Работы ждут по адресу centr.nevskiy20@gmail.com, тема письма «Конкурс открытое письмо». В письме также нужно указать ФИО участника конкурса, год рождения, город проживания и контакты для связи.

Из конкурсных работ жюри отбирет 10 участников, работы которых будут напечатаны на открытках, и определит победителя конкурса. Отобранные рисунки будут показаны на итоговой выставке в Центре искусства и музыки в первой декаде апреля. Итоги отбора будут объявлены 7 марта в аккаунтах в социальных сетях Центра искусства и музыки библиотеки имени Маяковского, а итоги конкурса – на открытии выставки 1 апреля 2016 года.

Победителей ждут памятные дипломы и призы.