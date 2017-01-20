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20.01.2017 08:53

Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на митинг против Трампа

В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур, передает The Hollywood Reporter.

Кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста вблизи «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке — небоскреба Трамп Тауэр.

По его словам, в США наступает очень опасное время.

«Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить», — сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.

Ранее телеканал CNN смоделировал репортаж о последствиях убийства избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации 20 января.

 

Источник: "Газета.ру"


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