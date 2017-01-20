Девятиклассник разбил голову во время сальто в Петербурге

Полиция Калининского района Петербурга устанавливает, как 16-летний молодой спортсмен получил травму головы. О его госпитализации в полицию сообщили врачи.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о 16-летнем пациенте с тяжелой травмой головы поступило в полицию Калининского района из больницы №19 около 23 часов 19 января. По предварительной информации, девятиклассника, учащегося одной из школ района, привезли прямо из учебного заведения. Врачи диагностировали у него серьезную травму головы, а сопровождающие пояснили, что молодой человек во время выездных соревнований спортивного центра крутил сальто и упал на голову.

Обстоятельства происшествия выясняются.