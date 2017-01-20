Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый срок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности участия Алексея Навального в президентских выборах 2018 года заявил, что для России было бы полезно, если бы в стране существовала опытная оппозиция с серьезным подходом, способная посоперничать с президентом Владимиром Путиным.

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения", — ответил Песков в интервью Би-би-си на вопрос, верит ли он, что России пошло бы на пользу, если бы лидеру оппозиции, такому как Навальный, было позволено побороться с Путиным.

На уточняющий вопрос журналиста, можно ли из этого сделать, вывод что Путин "определенно пойдет" на следующий срок в 2018 году, пресс-секретарь ответил: "Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок".

При этом Песков добавил, что не вправе заявлять о том, будет ли Навальный допущен к выборам.

"Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, может ли он гарантировать, что Навальному будет позволено на президентских выборах 2018 года бросить вызов Путину.