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20.01.2017 00:44

В Лондоне нашли неразорвавшуюся бомбу

Неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны обнаружена в реке Темза в Лондоне, две самые загруженные станции столичного метро пришлось эвакуировать, сообщает газета Telegraph.

​По данным издания, вызов в полицию поступил около 17.15 по местному времени (20.15 мск).

Во время строительных работ на набережной Виктории недалеко от станции метро Вестминстер рабочие нашли взрывное устройство, которое оказалось неразорвавшимся снарядом времен Второй мировой войны.

На место прибыли специалисты лондонской полиции и команда по разминированию. Эксперты подтвердили, что бомба относится к времени войны. Станции Вестминстер и Набережная эвакуированы, территория оцеплена.

Источник: РИА Новости


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