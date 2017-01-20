Обама обвинил конгрессменов в отказе закрыть Гуантанамо

Уходящий президент США Барак Обама обвинил членов конгресса, препятствующих закрытию тюрьмы в Гуантанамо, в "пренебрежении" своими обязанностями перед американцами.

Закрытие тюрьмы для международных террористов, созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе, являлось одним из главных предвыборных обещаний Обамы в первую предвыборную кампанию в 2008 году.

"Члены конгресса, которые препятствуют попыткам закрытия этого учреждения, учитывая угрозу нашей безопасности, пренебрегли своими обязательствами перед Американцами. Сохранив работу тюрьмы, которую осудили правительства по всему миру и которая мешает, а не помогает нам бороться с терроризмом, они поставили политику выше цены, которую платят налогоплательщики, (выше) отношений с нашими союзниками и (выше) угрозы национальной безопасности США", — говорится в письме Обамы на имя спикера палаты представителей конгресса США.

По замечанию президента, который сегодня сложит свои полномочия, этому "нет оправданий", кроме политических. По подсчетам уходящей администрации, закрытие тюрьмы позволило бы ежегодно экономить до 85 миллионов долларов в год. "За 20 лет экономия бы составила 1,7 миллиарда долларов", — говорится в распространенном Белым домом письме Обамы.

По состоянию на 19 января, в Гуантанамо остается 41 заключенный. В конце декабря Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.

Обама передаст свои полномочия следующему 45-му президенту США Дональду Трампу в пятницу 20 января. Трамп выступает решительно против закрытия Гуантанамо.