Дочь депутата парламента Петербурга Соловьева передумала быть муниципалом

Дочь депутата ЗакСа Петербурга Сергея Соловьева 21-летняя Алиса Соловьева отказалась от депутатского мандата МО Сенной округ. Соответствующее заявление в муниципальный совет, как сегодня стало известно "Фонтанке", она подала ещё 15 декабря прошлого года.

Отметим, что Алиса Соловьева стала депутатом в 2014 году, также в соседнем округе — МО Коломна депутатствует мать депутата Соловьева Нина Киселева. В Адмиралтейском округе трудится зять Соловьева — Евгений Барканов. Ранее муниципальным депутатом также была жена единоросса Людмила Соловьева. Стоит добавить, что главой ТИКа Адмиралтейского района, которая отвечает за выборы, является близкая знакомая парламентария Ольга Нечаева.

Как сообщил «Фонтанке» Соловьев, у его дочери слишком много времени уходит на учебу, кроме того, ее «затроллили из-за того, что она дочка депутата».

По словам экс-муниципального депутата МО Екатерингофский Александра Шуршева, по его подсчетам, в "Сенном" в сентябре 2017 года должны пройти довыборы, так как по закону, если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов, назначается соответствующая процедура. По одному округу в "Сенном" избирались 5 человек, один из них отказался от мандата ранее.