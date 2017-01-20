Песков: Нам крайне нужны хорошие отношения с Вашингтоном

России нужны хорошие отношения с Соединенными Штатами, заявил в интервью BBC официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Выдержки из беседы в четверг, 19 января, приводит ТАСС. Интервью на телеканале будет показано 21 января.

«Мы хотим иметь хорошие отношения с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить многие проблемы в этом мире и в нашем регионе, которые подвергают опасности нашу страну, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам крайне нужны хорошие отношения с Вашингтоном», — сказал Песков, назвав сложившуюся ситуацию в российско-американских отношениях запутанной и добавив, что позиция избранного президента Дональда Трампа «пока остается под вопросом».

Пресс-секретарь президента РФ вновь подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к кибератакам на США. «Ни российское правительство, ни Кремль, ни президент Путин лично, ни военная разведка не стояли за этими атаками. Если такие атаки вообще имели место быть», — цитирует Пескова «Интерфакс».