Трамп отправит послом в Лондон владельца футбольного клуба

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал владельца клуба "Нью-Йорк Джетс" (Национальная футбольная лига) Вуди Джонсона на должность посла США в Великобритании, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на предстателя власти.

"Избранный президент Трамп назовет владельца "Нью-Йорк Джетс" из НФЛ Вуди Джонсона послом в Великобритании", — сообщил телеканал.

Ранее Трамп заявил, что Джонсон "отправляется в Сент-Джеймс" (район в Лондоне), намекая тем самым, что владелец "Нью-Йорк Джетс" может занять должность посла США в Великобритании, передавало агентство Рейтер.

Как сообщают американские СМИ, 69-летний Джонсон был одним из основных спонсоров президентской кампании Трампа.