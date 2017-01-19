Медведев Обаме: Надо было учитывать, что Россия - не банановая страна

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев высказался в своём аккаунте в Фейсбук про уходящего в отставку президента США Барака Хуссейна Обаму и годах его правления. Назвав их крайне противоречивыми, Медведев подчеркивает, что он был непосредственным участником этих событий. И вынужден признать, что отношения РФ и США полностью деградировали.

"Администрация Обамы оказалась совсем недальновидна в таком важном и сложном вопросе, как отношения с Россией. Можно было надеяться, что она будет вести себя умнее, расчетливее, ответственнее. Даже при наличии разных оценок сложных международных процессов. Даже при несхожести подходов по ключевым решениям. Даже при наличии эмоциональной составляющей и давлении различных политических сил. Нужно было учитывать главное: что Россия не «банановая республика» (хотя равный диалог необходимо вести со всеми членами мирового сообщества). И, тем более, такой разговор недопустим со страной – постоянным членом СБ ООН. Страной, обладающей равным с Америкой оборонным потенциалом. Имея в виду, что от отношений США и России, без преувеличения, зависит судьба важнейших международных инициатив. Зачастую нам может что-то нравиться или не нравиться в политике наших ключевых партнеров, но мы обязаны помнить об общей ответственности. А вот этого-то администрации Обамы не хватило.

Давление на нашу страну достигло беспрецедентных масштабов. Непродуманные экономические санкции, которые никому ничего не дали, сведя практически на нет наше сотрудничество. Какие-то смешные личные ограничения, которых никто не заметил. И ведь до какой же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных контактов, закрывая окна взаимодействия. Расчет был сделан на голую силу, жесткое давление. Невозможно представить себе такие действия даже во времена Карибского кризиса. А тогда ситуация была много серьезнее...

Кто выиграл от этого? Никто. И уж точно не США. Не вышло.

Вывод: администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", – написал российский премьер.