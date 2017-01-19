Губернатор Ленобласти в очередной раз отзывает социальный кодекс

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал кадровые чистки за неисполнение его идеи по принятию социального кодекса.

Как стало известно 47news, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в четверг, 19 января, принял решение в очередной раз отозвать проект социального кодекса.

Ранее документ внезапно стал отличаться от поданного в канцелярию парламента и согласованного в конце декабря с главой региона. Так, вместо ранее заложенных в него 454 миллионов рублей появилась сумма 280 миллионов рублей, причём, ряд позиций сокращались за счёт питания школьников и помощи многодетным семьям.

О реакции губернатора Дрозденко читайте в материале 47news.