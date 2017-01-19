Переход на станцию Купчино открыт

Ложной тревогой назвали в полиции Петербурга обнаружение бесхозного предмета в переходе станции Купчино.

Как стало известно "Фонтанке", к 23 часам транспортная полиция и ОМОН проверили сообщение об обнаружении брошенной сумки в переходе у станции во Фрунзенском районе.

Сообщение о бесхозе поступило в правоохранительные органы около 22 часов. Один из двух тоннелей, ведущих от и к станции был закрыт для пешеходов. Проверка не выявила наличия взрывоопасных предметов.

Доступ на станцию сейчас открыт с обеих сторон.