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19.01.2017 23:14

Переход на станцию Купчино открыт

Ложной тревогой назвали в полиции Петербурга обнаружение бесхозного предмета в переходе станции Купчино.

Как стало известно "Фонтанке", к 23 часам транспортная полиция и ОМОН проверили сообщение об обнаружении брошенной сумки в переходе у станции во Фрунзенском районе.

Сообщение о бесхозе поступило в правоохранительные органы около 22 часов. Один из двух тоннелей, ведущих от и к станции был закрыт для пешеходов. Проверка не выявила наличия взрывоопасных предметов.

Доступ на станцию сейчас открыт с обеих сторон.


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