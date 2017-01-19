Сорос: Трамп потерпит неудачу

Американо-венгерский биржевой спекулянт Джордж Сорос считает, что избранный президент США Дональд Трамп потерпит неудачу на посту главы государства.

Об этом он заявил во время выступления на форуме в Давосе, транслируемом Bloomberg TV, пишет RNS.

«Трамп потерпит неудачу», – сказал он.

Сорос считает, что избранный президент создаст противостояние той части американского общества, которые поддерживают его программу, с той, которая выступает против.

Стоит отметить, что накануне в мировой прессе обсуждались финансовые потери Сороса в выборной гонке в США. Журналисты оценивают финансовые потери Сороса, ставившего в биржевых гонках на Хиллари Клинтон как на нового президента Соединённых Штатов, в сумму, превышающую миллиард долларов.