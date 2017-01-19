Госсекретарь США решил привести на свой последний брифинг пса

Уходящий госсекретарь США Джон Керри неожиданно появился на последнем брифинге госдепартамента перед приходом команды Дональда Трампа, причем привел с собой на мероприятие своего пса.

​Керри пообещал журналистам, что он будет хорошо себя вести, но ему не сразу удалось заставить животное сесть. Журналисты стали шутить, что пес перестал слушаться Керри, поскольку тот уже уходит с поста госсекретаря.

Пса Керри зовут Бен Франклин, он назван в честь одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина.

Керри поблагодарил журналистов за освещение деятельности госдепартамента, знания и приверженность ценностям свободы слова.