Еще
00:28 20.01.2017
Новость часа
19/01
Переход на станцию Купчино открыт
Пришлите свою новость!
00:19
Биржи США закрылись падением
00:13
Дочь депутата парламента Петербурга Соловьева передумала быть муниципалом
19/01
Песков: Нам крайне нужны хорошие отношения с Вашингтоном
19/01
Сын экс-главы РЖД создал компанию в Лондоне
19/01
Трамп отправит послом в Лондон владельца футбольного клуба
19/01
Медведев Обаме: Надо было учитывать, что Россия - не банановая страна
19/01
Губернатор Ленобласти в очередной раз отзывает социальный кодекс
19/01
Переход на станцию Купчино открыт
19/01
Сорос: Трамп потерпит неудачу
19/01
Госсекретарь США решил привести на свой последний брифинг пса
19/01
Станислав Говорухин: Во мне что-то сопротивляется решению о передаче Исаакиевского собора РПЦ
19/01
Сенегал ввел войска в Гамбию за нового президента
19/01
Переход на станцию Купчино закрыт из-за подозрительного предмета
19/01
Новое здание РНБ на Варшавской будет сдано в 2017 году
19/01
Трамп принесет присягу на Библии Линкольна. Как и Обама
19/01
Финские джокеры победили питерских армейцев
19/01
Шойгу прилетел в Екатеринбург на военные заводы
19/01
Число кибератак в США в 2016 году выросло на 40%
19/01
В ЮАР можно ехать без визы и на три месяца
19/01
Обама написал прощальное письмо
19/01
При разборе завалов взорвавшегося дома в Лаголово найдено тело
19/01
СКА установил новый рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат
19/01
Пешеходы из Выборга утопили в проруби и колодце двух человек за ночь
19/01
Шторм в Финляндии оставил без света более 10 тысяч домов
19/01
Единоросс выступил против ускоренной передачи Исаакиевского собора РПЦ
19/01
Командир полка «Азов» назвал Кравчука дебилом
19/01
Шувалов: Компромат на Трампа - бред, не имеющий отношения к жизни
19/01
В Волосово нет света, отопления и воды
19/01
Фондовый рынок России закрылся в минусе
19/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 19 января
19/01
Путин собрал Совбез
19/01
Всеволожская полиция накрыла азербайджанских бутлегеров в Буграх
19/01
Петербуржец, обещавший место в Академии Генпрокуратуры РФ за 750 тысяч, осужден условно
19/01
Крещение: ТОП-3
19/01
Сельское хозяйство США доверят Пердью
19/01
Аэропорт Пулково запускает новые международные направления
19/01
Аналитики Deloitte назвали «Зенит» 17-м в Европе по благосостоянию
19/01
Представители Украины провели инспекцию нескольких районов Южного военного округа России
19/01
Международные резервы РФ за неделю выросли на 7,7 млрд долларов
19/01
"Квадрат.ру": На реставрацию дома Демидова в Тайцах потратят 276 млн рублей
19/01
Смольный: Сроки сдачи депо «Южное» не меняются
19/01
Миллер пообещал Петербургу газ и много ФОКов
19/01
Основатель Google: Я не верил в искусственный интеллект
19/01
Почетных петербуржцев хотят отправлять в санаторий за счет городского бюджета
19/01
Два секс-притона закрыли в Приморском районе Петербурга
19/01
"ДП": Где в Петербурге продают самый дешевый бензин
19/01
Вернувшийся с Гоа россиянин умер от малярии
19/01
Минкомсвязь оценила затраты операторов на «закон Яровой» в 100 млрд рублей
19/01
На Южно-Украинской АЭС аварийно отключен третий энергоблок
19/01
Инвестиции «Газпрома» в «Турецкий поток» составят 41,9 млрд рублей
19/01
Петербуржец приговорен к 10 годам за убийство и несанкционированные похороны жены
19/01
Правительство может ввести мораторий на застройку Пулковской обсерватории
19/01
Тело ребёнка, погибшего в Коммунаре, нашли с помощью квадрокоптера
19/01
Объем внешнего долга РФ оценили в 518,7 млрд долларов
19/01
В Петербурге суд не выпустил главу ОАО «Компания Усть-Луга»
19/01
Из-за дефекта трубы в 22 домах в Выборгском районе остывают батареи
19/01
"ДП": Петербургские дизайнеры начали переманивать покупателей из масс–маркета
19/01
Янукович: Людей на майдане расстреляли Турчинов и Парубий
19/01
Новые телефоны Nokia раскупили за несколько минут
19/01
Наташа Королева прилетела в Киев
19/01
Широков: Не думаю о возобновлении карьеры
19/01
FIS разрешила отстраненным российским лыжникам тренироваться со сборной
19/01
"Квадрат.ру": Застройщики-первопроходцы потянулись за допусками в комитет по строительству
19/01
МСБанк заплатит Смольному за нерадивого подрядчика 5,5 млн рублей
19/01
В крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч петербуржцев
19/01
Жителя Вильнюса оштрафовали за вывешенный на доме флаг СССР
19/01
Пострадавшие от взрыва газа в Лаголово получат 40 тысяч рублей
19/01
"Беговую" соединили с "Новокрестовской"
19/01
Водитель автобуса, насмерть сбивший байкера, ждет суда
19/01
Дирекция транспортного строительства намерена достроить депо «Южное» за 5,5 млрд рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
19.01.2017 22:40
18 Комментариев

Станислав Говорухин: Во мне что-то сопротивляется решению о передаче Исаакиевского собора РПЦ

В комитете по культуре Государственной думы ФС РФ обсудили передачу Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается на сайте парламента страны, не поддержал его председатель комитета, член партии «Единая Россия», известный режиссёр Станислав Говорухин.

«Во мне, – признался он. – Что-то сопротивляется этому решению. Интуитивно. Наша страна на четверть мусульманская, и я сомневаюсь, что мусульманин с семьей посетит действующий православный храм. В музей пойдет, а в церковь – вряд ли. Мне кажется, мы отрезаем от знакомства с культурными ценностями целый пласт населения. И странно, конечно, что памятник всемирного значения оказался в собственности горсовета, который и решает теперь судьбу музея».

Также с критикой решения губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о передаче собора выступил единоросс, заместитель председателя комитета Александр Шолохов, отметив, что Исаакиевский собор никогда церкви не принадлежал и сейчас является самым доходным музеем страны, принося в казну около 100 млн рублей. По словам депутата, в 2015 году музейный комплекс, куда входят четыре собора, посетили 3,8 млн человек, из них почти 2,4 млн – туристы. «В то же время на богослужениях, которые там проводятся, присутствуют, как правило, не более 30 человек», – цитируют депутата на сайте Госдумы.

Шолохов также обратил внимание, что процесс передачи Исаакиевского собора может затянуться.

Также опасения в связи с переездом музея высказала депутат Елена Драпеко: по ее словам, РПЦ не в состоянии будет обеспечить сохранность собора как памятника всемирного наследия.

Единоросс Сергей Боярский заявил, что ситуация уже вызвала раскол в обществе.

Противоположные точки зрения высказали коммунист Владимир Бортко и единоросс Марат Сафин: «Все, что до сих пор передавали РПЦ, находится в сохранности и работает».

На следующее заседание депутаты Госдумы России пригласили директора музея Николая Бурова.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (18)
Snaky
20 января 2017 г. 00:27
Яната:
Я вот, например, ни разу не либерал
А придётся. Ибо, назначили. :)))
внук_блокадников
20 января 2017 г. 00:22
Zemlemer: да, Вы такие условия обрисовали, я бы за них тоже иногда вздыхал, с лицом озабоченным о судьбах Родины :-) Причем и Станислав Сергеевич, и я бы вполне искренни, но депутатская зарплата не помешает, хотя не думаю, что он не бедный человек Иногда выступить против все равно полезно для ЕР. Они всегда скажут вот видите и у нас в партии плюрализм мнений. Демократия работает!
sb1203
20 января 2017 г. 00:17
IskanderW: каждый видит то, что ему ближе.
IskanderW
20 января 2017 г. 00:15
Побывал сегодня в Казанском соборе, находящемся "под крылом" РПЦ. Такое ощущение, что не под крылом, а под задницей! Куда подевалось былое великолепие собора? Грязь кругом.
DSC07688
cfanya001
20 января 2017 г. 00:14
" "Во мне, – признался он. – Что-то сопротивляется этому решению. Интуитивно..." Понятно. Это называется "и хочется и колется".
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11

Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт

18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57

Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях

Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Станислав Говорухин: Во мне что-то сопротивляется решению о передаче Исаакиевского собора РПЦ
«Фонтанка» за 60 секунд — 19 января
Крещение: ТОП-3
Смольный: Сроки сдачи депо «Южное» не меняются
Правительство может ввести мораторий на застройку Пулковской обсерватории
В крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч петербуржцев
"Беговую" соединили с "Новокрестовской"
Дирекция транспортного строительства намерена достроить депо «Южное» за 5,5 млрд рублей
Смольный пытается отсудить у СПбГУ здание Академической гимназии
Рабочая группа Смольного, музейщиков и РПЦ проработает проект передачи Исаакия Церкви
Как Петербург вывернулся из сетки Lifenews
О чем горожане просили грифонов
Как общественный транспорт Петербурга сметали на живую нитку
Чемпионат мира по футболу - без туристов, без митингов
Когда в музей приходит РПЦ
Непобедимый хозяин скотовозок
Верховный суд построят по образцу резиденций
Петербург будущего: с ВCД и кольцевым метро
Что известно о передаче Исаакиевского собора РПЦ
«Подорожник» обогнал контролеров в развитии
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Крещение: ТОП-3

"Беговую" соединили с "Новокрестовской"

Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Где подготовлены купели на Крещение

Петербургский метрополитен выпустил на линию спецсостав к Кубку конфедераций

Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

Петербург презентовал свою эмблему для чемпионата Европы - 2020

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге впервые прошел «Подиум зрелой красоты»

Новости компаний
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
ЖК Yolkki Village
17.01.2017 11:15
В ЖК Yolkki Village протягивают теплотрассу
На объекте ЖК Yolkki Village уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Ее можно увидеть из окон самого удаленного от въезда в жилой комплекс четвертого корпуса первой очереди строительства.
Yolkki Village
13.01.2017 16:46
В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры
Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21
В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village
2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.