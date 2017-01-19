Станислав Говорухин: Во мне что-то сопротивляется решению о передаче Исаакиевского собора РПЦ

В комитете по культуре Государственной думы ФС РФ обсудили передачу Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается на сайте парламента страны, не поддержал его председатель комитета, член партии «Единая Россия», известный режиссёр Станислав Говорухин.

«Во мне, – признался он. – Что-то сопротивляется этому решению. Интуитивно. Наша страна на четверть мусульманская, и я сомневаюсь, что мусульманин с семьей посетит действующий православный храм. В музей пойдет, а в церковь – вряд ли. Мне кажется, мы отрезаем от знакомства с культурными ценностями целый пласт населения. И странно, конечно, что памятник всемирного значения оказался в собственности горсовета, который и решает теперь судьбу музея».

Также с критикой решения губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о передаче собора выступил единоросс, заместитель председателя комитета Александр Шолохов, отметив, что Исаакиевский собор никогда церкви не принадлежал и сейчас является самым доходным музеем страны, принося в казну около 100 млн рублей. По словам депутата, в 2015 году музейный комплекс, куда входят четыре собора, посетили 3,8 млн человек, из них почти 2,4 млн – туристы. «В то же время на богослужениях, которые там проводятся, присутствуют, как правило, не более 30 человек», – цитируют депутата на сайте Госдумы.

Шолохов также обратил внимание, что процесс передачи Исаакиевского собора может затянуться.

Также опасения в связи с переездом музея высказала депутат Елена Драпеко: по ее словам, РПЦ не в состоянии будет обеспечить сохранность собора как памятника всемирного наследия.

Единоросс Сергей Боярский заявил, что ситуация уже вызвала раскол в обществе.

Противоположные точки зрения высказали коммунист Владимир Бортко и единоросс Марат Сафин: «Все, что до сих пор передавали РПЦ, находится в сохранности и работает».

На следующее заседание депутаты Госдумы России пригласили директора музея Николая Бурова.