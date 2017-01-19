Сенегал ввел войска в Гамбию за нового президента

Войска западноафриканского государства Сенегал вошли в Гамбию в рамках поддержки избранного президента Гамбии Адамы Барроу, сообщает Reuters со ссылкой на представителя армии Сенегала.

«Мы вошли в Гамбию», — заявил полковник Абду Ндияе.

Ранее Совбез ООН единогласно поддержал усилия стран Западной Африки по обеспечению передачи власти Адаме Барроу от его предшественника Яйя Джамме. О своем намерении направить войска в Гамбию также ранее заявляла Нигерия.

Яйя Джамме был президентом Гамбии с 1996 года. Президентские выборы в Гамбии прошли в декабре 2016 года. Барроу набрал 45,5% голосов, а действующий глава Гамбии — 36,7%. Джамме отказался признавать результаты выборов.