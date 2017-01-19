Переход на станцию Купчино закрыт из-за подозрительного предмета

Переход на станцию Купчино в Петербурге закрыт из-за подозрительного предмета, транспортная полиция оцепила место находки. Работает один переход.

Как стало известно «Фонтанке», 19 января около 22 часов граждане сообщили в полицию о том, что в подземном переходе на станцию Купчино лежит бесхозная сумка. На место оперативно прибыл наряд транспортной полиции, подозрительный предмет оцепили, из перехода эвакуировали пассажиров и прохожих. На данный момент работает второй переход, откуда горожане могут попасть на станцию.