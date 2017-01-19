Финские джокеры победили питерских армейцев

Финский хоккейный клуб «Йокерит» в Петербурге нанес поражение СКА в рамках регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 (2:0, 1:3, 0:2) в пользу северных гостей.

Голами у СКА отметились: Ковальчук (5, 11) и Дадонов (34). Две результативные передачи на счету у Шипачева. У «Йокерита» отличились: Йоэнсуу (21), О. Лауридсен (22), Хухтала (28, 46), Йормакка (51).

Это 11-е поражение петербургской команды в текущем чемпионате КХЛ после 51 матча. Несмотря на это СКА продолжает лидировать в турнирной таблице. Следующим соперником армейцев с Невы будет ХК «Сочи». Встреча пройдет на выезде 23 января.