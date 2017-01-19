Шойгу прилетел в Екатеринбург на военные заводы

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа, где проверит исполнение промышленными предприятиями контрактов в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Минобороны России.

В Екатеринбурге глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой подготовки и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверит организацию боевого дежурства региональным центром управления.

Министр обороны посетит Уральский завод гражданской авиации, где проинспектирует ход выполнения предприятием Гособоронзаказа. Оно занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост» в интересах Минобороны России.

В ходе рабочей поездки по центральным регионам страны министр обороны России также планирует проверить выполнение Гособоронзаказа Казанским авиационным заводом имени Горбунова, на котором ведётся обслуживание, ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3.