Число кибератак в США в 2016 году выросло на 40%

В 2016 году компании и правительственные агентства США пострадали от рекордного количества информационных утечек, пишет Bloomberg со ссылкой на данные некоммерческой организации Identity Theft Resource Center, специализирующейся на кибербезопасности. За прошлый год количество компьютерных взломов составило 1,09 тыс., что на 40% больше по сравнению с 2015 годом.

Количество компьютерных взломов растет, несмотря на увеличение затрат на информационную безопасность и ужесточение норм контроля. В 2016 году сумма всех затрат на оборудование, связанное с обеспечением кибербезопасности, достигла $73,7 млрд против $68,2 млрд годом ранее. Ожидается, что в 2018 году эта сумма приблизится к $90 млрд.

«Мы абсолютно уверены, что о многих взломах либо не знают, либо не докладывают, и точное количество неизвестно. И это не худший сценарий, о котором мы говорим, это лучший вариант развития событий», — сказала генеральный директор Identity Theft Resource Center Эва Кейси Веласкес.