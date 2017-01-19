В ЮАР можно ехать без визы и на три месяца
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении безвизового режима поездок россиянам в ЮАР на срок до 90 дней, говорится в сообщении кабмина.
"Подписанным распоряжением принято предложение МИД России о заключении путём обмена нотами протокола между правительством Российской Федерации и правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов.
Протоколом предусмотрено введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней для владельцев общегражданских заграничных паспортов.
Реализация протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма", – сообщает российский Белый дом.