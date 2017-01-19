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19.01.2017 21:32

В ЮАР можно ехать без визы и на три месяца

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении безвизового режима поездок россиянам в ЮАР на срок до 90 дней, говорится в сообщении кабмина.

"Подписанным распоряжением принято предложение МИД России о заключении путём обмена нотами протокола между правительством Российской Федерации и правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов.

Протоколом предусмотрено введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней для владельцев общегражданских заграничных паспортов.

Реализация протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма", – сообщает российский Белый дом.


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19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20
«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
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Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
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В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
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Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
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Компания «РЖД Тур» открывает бронирование сказочного тура «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг»
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«РЖД Тур» приглашает в путешествие к Снегурочке
Чуть меньше двух месяцев остается до празднования самого сказочного, яркого и веселого праздника страны – Нового года.
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