СКА установил новый рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат

Рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб установил хоккейный клуб СКА из Петербурга. Произошло это в домашнем матче протий «Йокерита».

Автором рекордной шайбы стал нападающий Илья Ковальчук. Его гол стал 216-м в нынешнем сезоне. Предыдущее достижение, установленное в сезоне 2009/10, составляло 2015 шайб и принадлежало оно «Салавату Юлаеву».

Напомним, ранее нападающий СКА Илья Ковальчук установил рекорд армейского клуба по количеству очков в регулярном сезоне, отодвинув на второе место Максима Сушинского.