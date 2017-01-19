Пешеходы из Выборга утопили в проруби и колодце двух человек за ночь

Подозреваемые в убийстве пешеходы в городе Выборге Ленинградской области утопили водителя в проруби, а затем поехали к нему домой в Токсово, где убили и скинули в колодец сторожа. Началом конфликта стала бизнес-ссора, сообщает 47news со ссылкой на следствие.

Стало известно продолжение истории с ночным убийством водителя в Выборге, в котором принимали участие два пешехода. "Тойота Камри" въехала в столб на улице Кривоносова, пытаясь уйти от столкновения с двумя пешеходами. Те избили водителя и закинули его в его же машину, на которой и уехали.

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