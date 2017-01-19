Единоросс выступил против ускоренной передачи Исаакиевского собора РПЦ

Депутат ЗакСа от «Единой России» Юрий Бочков в эфире «Фонтанки.Офис» заявил, что выступает за обсуждение вопроса о передаче Исаакиевского собора РПЦ и диалог между разными сторонами.

«Ускорение нужно для того, чтобы не дать неким политическим силам раскалывать общество. Но я считаю, что можно продолжить обсуждать этот вопрос», – отметил парламентарий.

Напомним, накануне ЗакС утвердил обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ, оппозиционные фракции (КПРФ, СР, Яблоко и Партия Роста) выступили против такого документа. Михаил Амосов настаивал на внесении поправок, после бурной дискуссии произошла потасовка. Подробно о том, как городской парламент стал похож на украинскую Раду, яблочник Михаил Амосов и единоросс Юрий Бочков рассказали в эфире «Фонтанки», назвав стычку элементом диалога и договорившись о сотрудничестве.

Также в эфире Бочков заявил, что не считает корректным «перемывать косточки» директору музея Николаю Бурову.

«Не нужно считать деньги, не нужно перемывать косточки и очернять Бурова, надо просто работать с ним в диалоге», – подчеркнул он, добавив, что придерживается позиции, что «не храм в музее, а музей в храме».