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19.01.2017 19:24

Командир полка «Азов» назвал Кравчука дебилом

 

Депутат Верховной рады, командир полка «Азов» Нацгвардии Украины Андрей Билецкий назвал бывшего президента страны Леонида Кравчука дебилом за то, что при нем Киев отказался от ядерного оружия. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал на сайте своего политического движения «Национальный корпус».

Так Билецкий отозвался на заявление Кравчука, сделанное 18 января, о том, что восстановление ядерного потенциала обойдется Киеву в сто миллиардов долларов.

«Каким надо быть дебилом, чтобы сдать оружие и после подсчитывать, сколько будет стоить его восстановление?» — написал командир «Азова».

Билецкий отметил, что в начале 90-х Киев мог отказаться от ядерного статуса в обмен на названную Кравчуком сумму. «Мы имеем дело с дебилом либо с лжецом. В любом случае, стыдно за то, что это было президентом нашей страны», — заявил он.

В октябре 2016-го Кравчук заявлял, что Украина походила бы на обезьяну с гранатой, если бы у нее было ядерное оружие. Он был первым президентом Украины и первым председателем Верховной рады. Пост главы государства он занимал с 1991 по 1994 год.

Источник: Лента.ру


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