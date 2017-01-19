Шувалов: Компромат на Трампа - бред, не имеющий отношения к жизни

Информация о якобы имеющемся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа является бредом, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я в правительстве Российской Федерации занимаюсь конкретными вопросами, я не занимаюсь ни досье, которые ведут спецслужбы, всякой такой ерундой не занимаюсь, — ответил Шувалов на вопрос о компромате на Трампа. — Мне ничего про это досье не известно, насколько оно фальшиво или правдиво».

«Весь этот бред, который публикуют сейчас в мире про президента Трампа, а до этого про президента Путина или еще про кого угодно, это вообще к практической жизни не имеет никакого отношения, к той жизни, которой занимаюсь я», — подчеркнул Шувалов.

Граждан, в отличие от политологов и журналистов, интересуют не такие темы, а вопросы улучшения экономической ситуации и роста доходов, указал Шувалов. «Моя работа, скорее всего, на эти заботы отвечать», – добавил он.