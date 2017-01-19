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19.01.2017 19:09

«Фонтанка» за 60 секунд — 19 января

Как в результате приватизации в пироге с мигалкой под названием «Роснефть» образовалась дырка, почему петербургские депутаты не считают драку из-за Исаакия дракой, почему виноватым в гибели пассажира такси «Везет» назначают врача, как ради чемпионата мира по футболу людей выселяют из их квартир. Смотрим в самую суть, объясняем на пальцах.

Мы разобрались, как и зачем приватизировали крупнейшую нефтяную компанию страны. И знаем, что теперь нам всем за это будет.

А для тех, кто не осилил текст, объясняем простыми словами — и с картинками.

Что будет, если с петербургского бизнеса снимут гнет санкций и эмбарго? Кое-кого ждет судьба глубоководных рыб, которых злые рыбаки вытаскивают на поверхность. Пока одним финансовые запреты помешали импортозамещать все подряд, другие наслаждались свободой от конкурентов. Зато, если санкции отменят, сырья для нормальных молочных продуктов станет больше.

МВД всерьез рассматривает версию причастности врача к смерти престарелого пассажира такси «Везет». Он, мол, должен был предвидеть риски поездки для больного раком горла пенсионера.

В студии [Фонтанки.Офис] встретились депутаты Бочков и Амосов, которые накануне едва не подрались в ЗакСе из-за Исаакиевского собора. Кто держал, а кто на стреме стоял — все рассказали, как было. Получилось очень интеллигентно.

Тоннелепроходческий щит "Надежда" на глазах у изумленной публики прогрыз тоннель со стороны станции "Беговая" до строящейся рядом с новым стадионом станции "Новокрестовская".

А городской суд тем временем не принял к рассмотрению иск семьи, которую выселяют из комнаты в коммуналке на Ремесленной улице на Петровском острове. Их дом мешает строить к чемпионату мира по футболу 2018 года мост через Серный остров.

А вот Пулковскую обсерваторию от застройки есть шанс защитить. Звезды станут ближе, но тем, кто уже рассчитывает на обещанное девелоперами жилье, будет не до них.

А вы знаете, сколько молодых да ранних футболистов ездит на сборы «Зенита» в Дубай? Мы посчитали их по головам и разобрались, куда они все деваются потом.

Росреестр отчитался о 36%-ном росте покупок квартир в новостройках. Что странно. Экономика, как известно, легла на дно, россияне экономят на чем только можно. Что-то тут не так.

А еще у нас есть для вас три фотографии, которых достаточно, чтобы понять о крещенских купаниях все.


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