Россия платить не будет

Конституционный суд отказался выплачивать экс-акционерам «ЮКОСа» 1,8 млрд евро по решению Страсбургского суда. Но посулил туманные «добровольные компенсации» мелким вкладчикам.

Чтобы получить деньги, придётся пройти проверку на «добросовестность». Если, конечно, власти действительно намерены что-то платить, а не занимаются политическими играми со Страсбургом. «Фонтанка» попыталась разобраться, кто, сколько и на каких основаниях может получить.

«Я был сегодня спокоен, как никогда в своей жизни», – сказал журналистам 19 января глава Конституционного суда Валерий Зорькин, выходя с заседания, где КС отказался выплачивать рекордную компенсацию экс-акционерам компании «ЮКОС». В тёмно-синем костюме и полосатом галстуке, с аккуратно начищенными туфлями, юрист выглядел, как университетский профессор, уставший разъяснять студентам одну и ту же истину: «Платить Россия не будет».

Путь к разбирательству в КС, напомним, был проложен ещё в начале 2000-х годов. Тогда российские власти обвинили компанию Михаила Ходорковского в налоговых махинациях и провели серию судебных разбирательств, уничтоживших фирму. В 2014 году Европейский суд по правам человека признал: процессы прошли с нарушениями, под сомнение было поставлено право на собственность. Страсбург обязал Россию выплатить экс-акционерам «ЮКОСа» 1,8 миллиарда евро, чего наша страна делать не хочет.

«Сами виноваты»

Объясняя, почему всё-таки необходимо проигнорировать мнение Страсбурга, Конституционный суд предложил мысленно вернуться к «конкретно-историческому аспекту» начала 2000-х. Тогда царила эпоха «политической и экономической нестабильности», а государство было вынуждено постоянно «усиливать контроль за налогоплательщиками», можно понять из решения суда. Одним из главных кошмаров налоговых чиновников стал «ЮКОС», который допускал «системные, масштабные и длительные» правонарушения. Это даже угрожало «принципам демократического государства».

В таких условиях Россия не совершила никаких нарушений, взыскивая с предприятия штрафы с истёкшим сроком давности и вменяя ей самый высокий, 7%-ный исполнительский сбор – наказание за невыполненные требования судебных приставов. Наша страна не нарушала прав «ЮКОСа» – она, наоборот, «приближала российскую налоговую систему к лучшим образцам мировой практики». «ЮКОС» уклонялся от налогов в беспрецедентном масштабе… Активно препятствовал проверкам… Потери являлись следствием незаконных действий самой компании» – вот цитаты из постановления.

Найти что-то новое в этих аргументах даже внимательный слушатель мог с трудом. Ведь их, по сути, уже изложило в своём запросе в КС Министерство юстиции, инициировавшее разбирательство. Что добавили от себя судьи – так это мастерские дипломатические формулировки.

– У нас было и есть самое доброжелательное отношение к европейскому правопорядку. Мы не настроены взять и задавить Страсбургский суд. Кто мы такие? – рассуждал в общении с прессой Валерий Зорькин.

В доказательство он сообщил, что КС отказался рассматривать претензии Минюста к процедурам рассмотрения дела «ЮКОСа» в ЕСПЧ. Хотя такие претензии были. Чиновники, например, утверждали, что Страсбург вообще не имел право принимать жалобу нефтяников, потому что они не прошли всю лестницу российской судебной системы.

– Мы что, должны спорить с ЕСПЧ? Это было бы с нашей стороны превращением в надзорную инстанцию, – миролюбиво рассуждал Зорькин.

«Любишь кататься – люби и саночки возить»

Но КС всё-таки смог преподнести сюрприз. Из постановления следовало, что компенсации экс-акционерам «ЮКОСа» не исключены. Правда, их Российская Федерация готова осуществить лишь на основании «доброй воли» и безотносительно мнения Страсбурга.

Деньги могут появиться в процессе «распределения вновь выявленного имущества» компании, в том числе «сокрытого на зарубежных счетах», расплывчато указано в постановлении. Что это за средства и каков будет механизм выплат, пресса попыталась выяснить у Валерия Зорькина, но получила ответ довольно туманный.

Возможность компенсаций, по мнению главы КС, предусматривает Гражданский кодекс. В нём обозначен «пятилетний период», когда бывшие бенефициары могут получить «вновь выявленное» имущество предприятия. «В данном случае прошло больше 10 лет. Но вполне возможна корректировка и применение механизмов Гражданского кодекса. Во всяком случае, надо выявить резервы», – отметил Зорькин.

Председатель КС не готов утверждать, что «сокрытое имущество» «ЮКОСа» действительно существует, не обладает Валерий Зорькин и полным списком акционеров. Зато судья уверен, что выплат достойны не все: «Юридически ни один из акционеров не вправе требовать: «Дайте!»

Как подчеркнул служитель Фемиды, не только отечественные, но и международные аудиторские фирмы предупреждали «ЮКОС», что его методы уплаты налогов «не соответствуют духу российского закона». Акционеры это знали, но ничего не предпринимали.

– Любишь кататься – люби и саночки возить, – сослался на народную мудрость Зорькин. – Акционерное общество устроено таким образом, что бенефициары берут на себя ответственность за последствия того, что делают руководящие органы.

Тем не менее некоторых акционеров можно считать «условно добросовестными».

– С точки зрения высшей справедливости, одно дело – члены руководства компании, тянувшие миллиардные суммы от налоговых обложений. А другое дело – рядовой акционер, который ни сном ни духом не принимал в этом участия.

«Условно добросовестные»

Реестр экс-акционеров «ЮКОСа» хранится в ЗАО «ВТБ Регистратор». От общественности список закрыт и может раскрываться только по запросу суда. Обращались ли за ним российские власти, в ЗАО «ВТБ Регистратор» «Фонтанке» уточнить не смогли.

Согласно письменным заключениям, поступившим в КС перед рассмотрением дела «ЮКОСа», на наследство нефтяной компании претендуют несколько зарубежных фирм. Крупнейшей из них – кипрской «Халлей Энтерпрайзис Лимитед» – Страсбург присудил более миллиарда евро из 1,8-миллиардной компенсации. Также существует компания «Юкос Юниверсал Лимитед», зарегистрированная на острове Мэн и претендующая на 48,5 миллиона евро. В ходе разбирательств по делу «ЮКОСа» в Гаагском арбитраже свои права, кроме того, заявляла компания «Ветеран Петролеум».

Впрочем, если следовать логике Валерия Зорькина, эти предприятия вряд ли обладают достаточной чистоплотностью, чтобы получить возмещение «доброй воли». Что же касается рядовых акционеров, то их, по сведениям источников «Фонтанки», информированных о деле «ЮКОСа», могут насчитываться «тысячи».

– При желании этих акционеров можно найти. Более того, при желании можно найти дополнительные активы компании, составляющие несколько миллиардов в евро или долларах. Но получить эти деньги будет затруднительно, – отметил наш собеседник. – Выплата компенсаций, скорее, не произойдёт, чем произойдёт. В теории это возможно, в жизни – маловероятно.

Другой источник, знакомый с ходом процесса, отметил, что из слов Валерия Зорькина сложно понять, как в действительности будут выплачиваться компенсации. Вероятно, председатель КС имел в виду механизмы статьи 53.1 Гражданского кодекса. В ней речь идёт об ответственности руководства предприятия перед его собственниками.

– Скорее всего, имелось в виду, что главные акционеры добровольно погасят потери миноритариев. Это такая вежливая форма посылания и тех, и других. Первым Россия платить не будет, потому что они схемачили, вторым – потому что «с кем связались, с тех и требуйте», – размышляет эксперт. Он акцентирует внимание на том, что, с точки зрения госорганов, у «ЮКОСа» остались непогашенными налоговые долги. – Так что, даже если Россия вдруг обнаружила и завладела каким-то имуществом «ЮКОСа», оно прежде всего будет пущено на их погашение.

Решение по делу «ЮКОСа» будет опубликовано на сайте КС предположительно на следующей неделе. Возможно, в документе найдутся дополнительные формулировки, которые помогут понять новый механизм компенсаций. В деле могут появиться два особых мнения судей, предупредил журналистов Валерий Зорькин.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал решение КС в том ключе, что происходящее – вопрос судебный и к деятельности Кремля не имеет никакого отношения. Тем не менее «Российская Федерация полностью защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы».

В Совете Европы, в чью структуру входит Страсбургский суд, заявили, что «озабочены» волей российских конституционалистов. Здесь собираются дополнительно изучить постановление, чтобы сформулировать по нему окончательную позицию.

Справка:

Решение по делу ЮКОСа Страсбургский суд вынес в 2014 году. Он велел России выплатить 1,8 миллиарда евро за нарушения права на собственность во время разбирательств по налоговым делам компании. Минюст сразу же заявил, что считает решение необоснованным. Но механизмов, чтобы не исполнять его, тогда не было. В 2015 году Конституционный суд наделил сам себя такими полномочиями, а в 2016-м вынес первое решение по подобному делу. Оно касалось права российских заключённых голосовать.

Дело ЮКОСа КС публично рассмотрел 15 декабря. Во время прений представитель администрации президента Михаил Кротов заявил, что рекордная выплата «со всей очевидностью отразится на финансовой нагрузке и доходах граждан» и нарушит положения Конституции о социальном государстве.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»