Путин собрал Совбез
Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"В контексте сирийского урегулирования состоялся обмен мнениями в русле подготовки к грядущим в понедельник, 23 января, в Астане межсирийским переговорам. В связи с состоявшимся накануне телефонным разговором Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом обсуждался ход реализации минских договорённостей с акцентом на неудовлетворительность темпов выполнения Киевом соответствующих положений документа", – говорится в сообщении.
Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.