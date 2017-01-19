«Метроном» отсчитает рекламу дважды

Десятилетний контракт на рекламу на станциях петербургского метро достанется компании «Метроном». Она знает, как не напугать пассажиров с клаустрофобией. Ранее оператор получил право расклеивать объявления в вагонах подземки.

Петербургским рекламщикам не удалось оспорить действия ГУП «Городской центр размещения рекламы» по проведению торгов на рекламу на станциях метро. После решения петербургского УФАС и московского арбитража в свою пользу ГЦРР окончательно решил отдать право на размещение рекламы в подземке компании «Метроном». «Завтра мы направим договор для заключения», – сообщил «Фонтанке» Сергей Серезлеев, глава комитета по печати, которому подчиняется ГУП.

Как рассказывала «Фонтанка», ГЦРР, действующий от имени метрополитена Северной столицы, объявил соответствующий конкурс в октябре 2016 года. На торги было выставлено право размещать рекламу на 2661 носителе в течение 10 лет за 1,65 млрд рублей.

При вскрытии конвертов с заявками выяснилось, что на такие условия согласен всего один участник — «Метроном», который предложил городу увеличить стоимость контракта до 2,6 млрд рублей. Торги были признаны несостоявшимися, что по закону дает ГЦРР право заключить договор с единственным участником при условии, что в документации не обнаружится ошибок.

Однако препятствием могли стать претензии других участников рынка. На прошлой неделе петербургское УФАС запретило ГЦРР заключать договор с «Метрономом» до рассмотрения жалоб компаний ООО «Тетра-инвест» и ООО «Форт групп медиа», предупредив, что иначе он будет считаться ничтожным. Как следует из текста обращения (есть в распоряжении «Фонтанки»), данные организации указывали на различные нарушения со стороны ГЦРР в конкурсной документации. Однако сегодня, 19 января 2017 года, комиссия антимонопольного ведомства признала жалобы необоснованными и тем самым дала ГУП зеленый свет для заключения договора. «Нарушения, на которые они указывали, не подтвердились», – пояснили в пресс-службе УФАС.

Кроме того, 18 января арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ГЦРР, который обжаловал ранее выданное предписание ФАС. Ведомство попросило скорректировать документацию конкурса по рекламе в метро по итогам рассмотрения жалобы московского оператора «Трейд компани».

«Метроном» является старожилом рекламного рынка Северной столицы. Как ранее сообщала «Фонтанка», в последние десять лет оператор входил наряду с компаниями AFCAP, «Анфас» и «Коммет» в четверку игроков, имеющих доступ к размещению объявлений в петербургской подземке. Причем право на продажу рекламы все они передали компании «Проспект», которая имеет с «Метрономом» общего совладельца – Дмитрия Столова. По данным СПАРК, в 2015 году выручка «Проспекта» превысила 1 млрд рублей, «Метронома» – 300 млн рублей.

Как уже писала "Фонтанка", в числе совладельцев «Проспекта» бывший начальник отдела рекламы ГУП «Петербургский метрополитен» Георгий Иванов. Он же является директором «Проспекта». Бизнес-партнером Савви является предприниматель Виктор Дубровский. Его отец Сергей Дубровский был руководителем УВД метрополитена, а потом стал заместителем начальника подземки по развитию договорных отношений.

Отметим, что «Метроному» уже принадлежит право размещать рекламу в вагонах метро. Договор продлили на 10 лет в 2015-м «втайне» от других игроков рекламного рынка, сообщал «Деловой Петербург».

По мнению участников рекламного рынка, конкурс на право размещать рекламу на станциях был также «заточен» под «Метроном».

В частности, заказчик потребовал от участников торгов наличия трехлетнего опыта работы именно в метро, сообщала компания «Волгобалт Медиа» в жалобе в УФАС. Это исключало участие в конкурсе других игроков, за исключением перечисленных выше AFCAP, «Анфас» и «Коммет».

Давая пояснения УФАС по поводу такого условия, ГЦРР сообщил, что «метро имеет свою специфику в технологическом плане», а также что избыток рекламы в метро причинит дискомфорт людям с клаустрофобией, которой в той или иной форме страдает от 12 до 15% населения.

Однако УФАС сочло претензии «Волгобалт Медиа» обоснованными и выдало ГЦРР предписание внести изменения в конкурсную документацию. По словам Сергея Серезлеева, требование антимонопольного ведомства было выполнено, но заявок от «Волгобалт Медиа» и других компаний не поступило. «Интереса было много, а когда дошло до дела, все разбежались», – сказал он.

Сейчас «Волгобалт Медиа» пытается оспорить действия ГЦРР в суде. Рассмотрение иска по поводу рекламы в метро назначено на 2 марта.

Конкурс о рекламе в метро вызвал вопросы не только у конкурентов. К примеру, глава петербургского УФАС Вадим Владимиров отмечал, что Петербург является «крайне неблагоприятной территорией по осуществлению антимонопольной политики органами государственной власти, а власти Северной столицы «предпринимают, может быть, невольное, но наступление на конкуренцию». В качестве примера он привел в том числе торги по рекламе в метрополитене, которые согласно конкурсной документации предполагают передачу на 10 лет права размещать рекламу в метро одной компании.

Кроме того, депутат петербургского ЗакСа Максим Резник направил вице-губернаторам Петербурга Игорю Албину и Александру Говорунову письма с просьбой распорядиться об отмене конкурса на размещение рекламы в метрополитене и провести новые торги в форме аукциона. Однако эффекта обращение не возымело.

Комментируя претензии коллег по рынку, Сергей Серезлеев подчеркнул, что петербургский метрополитен зарабатывает на рекламе эффективнее, чем, к примеру, московский. «Мы сдадим 20 тыс. кв. м движимого и недвижимого имущества за 485 млн рублей в год, тогда как Москва получит чуть более 1 млрд за 90 тыс. кв м площадей. Таким образом, доход с квадратного метра будет выше, чем у коллег, в два раза», – отметил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»