Петербуржец, обещавший место в Академии Генпрокуратуры РФ за 750 тысяч, осужден условно

Московский районный суд Петербурга приговорил мошенника, который за полмиллиона обеспечил абитуриентке поступление в институт Академии Генеральной прокуратуры РФ, к двум годам условно.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ на своем сайте, жительница Петербурга решила не экономить на образовании племянницы и вне зависимости от результатов экзаменов гарантировать девушке место в Санкт-Петербургском юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры РФ.

Помочь ей вызвался Евгений Фокин, который в 2014 году предложил «посодействовать» в зачислении абитуриентки за полмиллиона рублей. Однако затем Фокин, по данным ведомства, поднял расценки и потребовал ещё 250 тысяч, которые женщина заплатила ему при личной встрече. Деньги мужчина потратил за свои нужды.

За мошенничество в крупном размере суд приговорил предприимчивого петербуржца к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Вернет ли мужчина даме 750 тысяч рублей, заплаченных за образование племянницы, неизвестно.