Сельское хозяйство США доверят Пердью

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего губернатора штата Джорджия Сонни Пердью на пост министра сельского хозяйства.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на агентство Reuters.

Сонни Пердью исполнял обязанности губернатора Джорджии с 2003 по 2011 год. Он стал первым кандидатом от партии республиканцев, избранным на эту должность, с 1872 года.

Пердью родился в 1946 году в городе Перри в Джорджии. Свою политическую карьеру он начал в 1980 году, вступив в комитет Хьюстона по земельному планированию, десять лет спустя был избран в сенат штата.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится завтра в Вашингтоне.