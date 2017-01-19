Аэропорт Пулково запускает новые международные направления

В аэропорту Пулково в летнем сезоне появятся два новых маршрута. Греческая авиакомпания "Ellinair" приступит к регулярным полетам в город Кавала. Перевозчик "Alitalia" запускает рейс из Санкт-Петербурга в итальянскую Катанию.

Еще две авиакомпании, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВВСС (оператор аэропорта – «Воздушные Ворота Северной Столицы»), увеличивают частоту полетов в Амстердам и Ригу. Так, авиакомпания "KLM" уже с 18 февраля будет выполнять из Петербурга в Амстердам два рейса в день, ранее перевозчик ежедневно обслуживал в Пулково один рейс. Частоту полетов в Ригу наращивает "AirBaltic".

Напомним, что по итогам 2016 года пассажирооборот Пулково составил 13,3 млн пассажиров. По сравнению с 2015 годом аэропорт потерял почти 200 тысяч пассажиров, когда пассажирооборот составил 13 млн 499 тысяч человек. Самыми востребованными в минувшем году стали маршруты в Москву, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Калининград. В зарубежном направлении лидировали Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Париж, Минск и Мюнхен.