Аналитики Deloitte назвали «Зенит» 17-м в Европе по благосостоянию

Сегодня, 19-го января, консалтинговая компания Deloitte опубликовала свой очередной финансовый отчет Deloitte Football Money League. DFML описывает благосостояние европейских клубов в динамике с 2006 года, «Зенит» с показателем 196,5 млн евро в 2016 году улучшил свое положение на одну строчку и оказался между «Миланом» и «Вест Хэмом».

DFML анализирует доходную составляющую ведущих европейских клубов с трех точек зрения: доходы от продажи прав на телетрансляции (Broadcast), коммерческие контракты (Commercial) и доходы в день матча (Matchday). «Зенит» – единственный российский клуб, попадавший в DFML за 10 лет его существования.

Общие доходы «Зенита» в 2016 году составили 196,5 млн евро (в 2015 – 167,8 млн), разницу в 28,7 млн Deloitte объясняет практически двухкратным ростом доходов от прав на телетрансляции: 40,4 млн евро, 21% от общих доходов. Любопытно, что по этому показателю «Зенит» занимает последнее место в списке самых доходных клубов Европы.

Последний «Зенит» и по доходам в день матча (этот показатель складывается из стоимости билета, кукурузы на стадионе, продажи футболок с Халком или Цаллаговым): 10,3 млн евро, 5%. Зато «Зенит» на 9 месте по доходности от коммерческих контрактов: 145,8 млн евро, 74%.

Отметим, что по процентному показателю «Зенит» первый с большим отрывом: ближайшие преследователи – с показателем 58% – «Бавария» (342,6 млн евро) и ПСЖ (305,3 млн евро).

DFML впервые приводит подробную статистику по социальным сетям (количество подписчиков в Твиттере подсчитывается с отчета DFML-2015, постоянный лидер – «Реал» Мадрид). Так, у «Зенита» наименьшее среди лидеров европейского футбола количество фолловеров в Facebook (1 миллион), «Зенит» 18-ый в Instagram (300 тысяч подписчиков), 19-ый в Твиттере (800 тысяч подписчиков; меньше только у «Шальке-04»).

Консультанты Deloitte предсказывают ухудшение дел на следующий год: «Зенит» не попал в Лигу Чемпионов и лишился серьезной части доходов. В качестве решения этой проблемы предлагается существенно повысить доходы в день матча.

Первое место в рэнкинге занял «Манчестер Юнайтед»: общий доход 689 млн евро. 137,5 млн евро «Манчестер» получает в дни матчей (20%), 187,7 млн евро – от телевидения (27%), 363,8 млн евро составляет доход от коммерческих контрактов (53%).