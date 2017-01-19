Представители Украины провели инспекцию нескольких районов Южного военного округа России
Представители Украины провели инспекцию указанного района на территории Южного военного округа, об этом сообщает Минобороны России.
Как сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа — в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.
"Все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в указанном районе российской стороной были выполнены. В частности, инспекторам была предоставлена возможность побывать на военных полигонах Кадамовский и Кузьминский, железнодорожных станциях погрузки и выгрузки Матвеев курган и Хапры.Кроме того, инспекторы получили необходимую информацию от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в указанных районах", – сообщает он.
Рыжков подчеркнул, что в ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в них военной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению. А обеспечив проведение украинской инспекции в полном соответствии с положениями Венского документа 2011 года, Россия в полной мере выполнила свои международные обязательства.
"К сожалению, вопреки сложившейся практике реализации документа, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы. Тем самым в очередной раз подтвердив нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности. Хочется надеяться, что на этот раз украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны", – добавил представитель МО РФ.