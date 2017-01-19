Смольный: Сроки сдачи депо «Южное» не меняются

Депо «Южное» Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена будет сдано в те же сроки, которые планировались раньше. Предыдущий контракт был рассчитан до 20 января 2018 года.

Как разъяснили корреспонденту "Фонтанки" в КРТИ, тот факт, что сроки в конкурсной документации на достройку депо «Южное» сдвинули на 6 с лишним месяцев, не означает, что переносится и дата ввода объекта в эксплуатацию. При формировании документов Дирекция транспортного строительства руководствуется формальными требованиями, но перед подрядчиком будет поставлена задача уложиться в ранее заявленные сроки.

«КРТИ прикладывает максимальные усилия для того, что закончить строительство электродепо в конце 2017 года – в I квартале 2018 года», – заявили в комитете.

Отметим, что ранее сегодня в плане закупок Дирекции транспортного строительства Петербурга появился конкурс на доведение до конца строительства депо «Южное». Срок осуществления закупки рассчитан до 1 августа 2018 года. Объем планируемых платежей составляет 5,47 млрд рублей. В текущем году расходы должны составить 3,65 млрд рублей, в следующем — 1,82 млрд рублей. Летом 2014 года контракт на проведение аналогичных работ за 6,6 млрд рублей был заключен с компанией «Трансстрой», тогда он был рассчитан до 20 января 2018 год, однако в конце 2016 года его разорвали. Подрядчик успел освоить 2,7 млрд.

Чиновники утверждали, что стартовая цена контаркта на достройку составит 4,27 млрд рублей. В профильном комитете уточнили, что тогда предполагалось объявить отдельные конкурсы на строительные работы (те самые 4,27 млрд) и на поставку оборудования для депо. Теперь решено, что контракт будет общим.

Как сообщили «Фонтанке» в КРТИ, стоимость контракта — 5,47 млрд рублей – рассчитана с учётом применения индекс-дефляторов и частичного возврата коэффициента снижения заказчика, который был применён к начальной (максимальной) цене конкурса, проводимого в 2014 году. Имеется я в виду снижение стоимости со стартовой величины в 9,1 млрд рублей до 6,6 млрд в контракте с «Трансстроем». Кроме того, учтены результаты проведённой в 2014 году государственной экспертизы объекта. Конкурс должен быть объявлен до конца января.