Миллер пообещал Петербургу газ и много ФОКов

Петербургский губернатор Георгий Полтавченко и председатель правления Газпрома Алексей Миллер в четверг, 19 января, подписали соглашение о сотрудничестве Санкт-Петербурга с естественной монополией.

Они обсудили планы по дальнейшему комплексному развитию газораспределительной системы в 2017 – 2018 годах. Как уточнили "Фонтанке" в пресс-службе Смольного, речь идет о реализации стратегических инвестиционных проектов, целевых программ по строительству газопроводов и энергетических объектов. «Также стороны обсудили вопрос о снабжении газом объектов промышленного и гражданского назначения», – сообщают в Смольном.

Санкт-Петербург в свою очередь обеспечивает оплату поставок природного газа госучреждениям, предоставляет субсидии для реализации городских целевых программ и разрабатывает программы газификации. Газпром обеспечивает поставку газа и финансирует проектирование и строительство газопроводов, газораспределительных станций.

Одна из важных, по оценке Полтавченко, для города программ – внедрение газомоторного топлива. На сегодняшний день в Петербурге 4 заправочные станции.

Как ранее сообщали «Фонтанке» в городском комитете по энергетике, в 2017 – 2018 годах инвестор – ООО «Газпром газомоторное топливо» – планирует построить в Северной столице 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). К 2020 году, обещают в Смольном, в Петербурге будет больше 20 станций.

Миллер сообщил Полтавченко, что Газпром намерен «в полном объеме реализовать все социальные и благотворительные проекты». Глава газовой компании также пообещал расширить географию строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) по программе «Газпром – детям». Новые ФОКи появятся в Петергофе, Пушкине и других городах Санкт-Петербурга.

Миллер также отметил, что в 2018 году будет сдан в эксплуатацию главный офис Газпрома – Лахта-центр.

Напомним, в Санкт-Петербурге утверждена «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Санкт-Петербурга на 2017 – 2021 годы». Общий объем финансирования 47 млрд рублей. За счет средств бюджета города – 22 млрд рублей.