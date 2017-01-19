Основатель Google: Я не верил в искусственный интеллект

Сооснователь и президент по технологическим разработкам Google Inc. Сергей Брин несколько лет назад считал разработки в сфере искусственного интеллекта бесперспективными. Он сделал это признание на экономическом форуме в Давосе.

«Когда я возглавлял Google X (научно-исследовательский центр Google. — Ред.) несколько лет назад, там у нас был один небольшой проект, который сейчас называется Google Brain. Он посвящен созданию искусственного интеллекта. Честно говоря, я вообще не обращал внимания на этот проект. Я получил образование как программист. В 90-х все знали, что искусственный интеллект не работает», — заявил Брин.

Основатель Google напомнил, что сейчас Google Brain используется почти во всех проектах корпорации.