Два секс-притона закрыли в Приморском районе Петербурга

Семь «сотрудниц» борделей на Яхтенной и Туристской улицах Петербурга отправились в отдел полиции. Девушек ждет административный штраф.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, притон для занятий проституцией обнаружили в ходе рейда 18 января в квартире дома 15/2 по Туристской улице. На работе оказались четыре работницы – все уроженки Средней Азии.

Еще трех девушек полицейские увезли из квартиры дома 32/2 по Яхтенной улице, которую тоже переоборудовали под бордель.

В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).