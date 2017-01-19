Минкомсвязь оценила затраты операторов на «закон Яровой» в 100 млрд рублей

Затраты операторов на реализацию «закона Яровой» с учетом сокращения объема хранимой информации могут составить примерно 100 млрд рублей.

Такие оценки привел замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на обсуждении петиции по отмене «пакета Яровой», сообщает RNS.

«В целом те расчеты, которые мы делали вместе с коллегами из Минпромторга, пока по сокращенному объему хранения где-то выводит нас на цифру порядка 100 млрд рублей», — сказал Волин. Он добавил, что министерство готово более детально обсудить затраты с представителями отрасли на своей площадке.

Волин добавил, что, по предварительным оценкам, вступление в силу нормы о хранении информации в течение полугода можно было бы отложить на два года.

«Если говорить по поводу того, на какой срок может быть растянуто, — предварительно мы думали о двух годах. Но опять-таки мы готовы на нашей площадке вместе с коллегами из индустрии досогласовать график этапности введения этого закона», — сказал Волин.

Ранее компания МТС оценивала только собственные затраты в 1,7 трлн рублей. С учетом смягчения требований компания снизила оценку до 390 млрд рублей.